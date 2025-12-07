ВСУ выбили оккупантов из Тихого, что на Днепропетровщине: видео зачистки

По словам военных, 21 ноября появилось видео на российских пропагандистских ресурсах, где захватчики заявляли о якобы "оккупации" Тихого и Отрадного.

В бригаде отметили, что благодаря четким и слаженным действиям, тщательному планированию и отваге украинских воинов село Тихое было полностью зачищено от российских подразделений.

"Официально заявляем: по состоянию на 6 декабря 2025 года населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - подчеркнули военные.