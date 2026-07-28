ЗСУ вгатили по великому російському комбінату в Удмуртії

Однією з головних цілей для ЗСУ цього разу стала Федеральна державна казенна установа (ФДКУ) комбінат "Пріоритет". Вона розташована в селищі Борок Удмуртської Республіки РФ.

Сили оборони успішно уразили ворожий об'єкт, унаслідок чого там спалахнула пожежа.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, вказаний комбінат є частиною системи державного матеріального резерву противника (Росрезерву - ред.).

Ба більше, це стратегічний об'єкт закритого типу, який перебуває під воєнізованою охороною.

"Виконує функції великої нафтобази державного значення - призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб", - розповіли в ГШ ЗСУ.

Цього разу українським засобам ураження довелося подолати понад 1300 км.

Ба більше, Сили оборони успішно уразили склад матеріально-технічних засобів, а також склад паливно-мастильних матеріалів. Цього разу гучні вибухи гриміли в районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Також росіяни не змогли відбити атаку на склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.