ЗСУ вгатили по великому російському комбінату в Удмуртії

27 та 28 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових цілей Росії. Вибухи лунали як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій країні-агресорці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Однією з головних цілей для ЗСУ цього разу стала Федеральна державна казенна установа (ФДКУ) комбінат "Пріоритет". Вона розташована в селищі Борок Удмуртської Республіки РФ.
Сили оборони успішно уразили ворожий об'єкт, унаслідок чого там спалахнула пожежа.
Як пояснили в Генштабі ЗСУ, вказаний комбінат є частиною системи державного матеріального резерву противника (Росрезерву - ред.).
Ба більше, це стратегічний об'єкт закритого типу, який перебуває під воєнізованою охороною.
"Виконує функції великої нафтобази державного значення - призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб", - розповіли в ГШ ЗСУ.
Цього разу українським засобам ураження довелося подолати понад 1300 км.
Ба більше, Сили оборони успішно уразили склад матеріально-технічних засобів, а також склад паливно-мастильних матеріалів. Цього разу гучні вибухи гриміли в районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.
Також росіяни не змогли відбити атаку на склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.
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