Українські дрони FP-1 ударили по складу великого логістичного вузла в РФ, - Fire Point

Фото: дрони FP-1 уразили важливий склад у Коледіно (колаж РБК-Україна)

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Українські дрони FP-1 уразили склад логістичного оператора "3PL" у Коледіно. Об'єкт забезпечує зберігання та розподіл вантажів для великих російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point.

Що відомо про удар по Коледіно За попередніми даними, українські безпілотники FP-1 влучили у склад логістичного оператора "3PL" у Коледіні. Цей комплекс є важливим логістичним вузлом. Він забезпечує: зберігання вантажів;

сортування товарів;

розподіл продукції для великих російських компаній і маркетплейсів. Фото: наслідки удару (t.me/firepointofficial) "Подібні удари послаблюють економічний потенціал РФ, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям", - йдеться у заяві.