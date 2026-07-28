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Українські дрони FP-1 ударили по складу великого логістичного вузла в РФ, - Fire Point

11:08 28.07.2026 Вт
1 хв
Цей удар може боляче вдарити по торгівлі Росії
aimg Олена Чупровська
Українські дрони FP-1 ударили по складу великого логістичного вузла в РФ, - Fire Point Фото: дрони FP-1 уразили важливий склад у Коледіно (колаж РБК-Україна)
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Українські дрони FP-1 уразили склад логістичного оператора "3PL" у Коледіно. Об'єкт забезпечує зберігання та розподіл вантажів для великих російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point.

Що відомо про удар по Коледіно

За попередніми даними, українські безпілотники FP-1 влучили у склад логістичного оператора "3PL" у Коледіні.

Цей комплекс є важливим логістичним вузлом. Він забезпечує:

  • зберігання вантажів;
  • сортування товарів;
  • розподіл продукції для великих російських компаній і маркетплейсів.

Українські дрони FP-1 ударили по складу великого логістичного вузла в РФ, - Fire PointФото: наслідки удару (t.me/firepointofficial)

"Подібні удари послаблюють економічний потенціал РФ, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 24 липня Fire Point показала кадри пуску ракети "Фламінго", яка влучила у машинобудівне підприємство "Авітек" у Кірові.

Завод виробляв компоненти для зенітних ракет та авіаційних систем.

Тим часом в компанії розповіли, наскільки українська ракета "Фламінго" дешевша за американську Tomahawk.

За словами гендиректорки Fire Point Ірини Терех, виробництво "Фламінго" обходиться майже вшестеро дешевше.

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