RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ ударили по крупному российскому комбинату в Удмуртии

11:23 28.07.2026 Вт
2 мин
Враг не смог защитить даже стратегический объект закрытого типа
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дальнобойные санкции против РФ набирают обороты (facebook.com/GeneralStaff.ua)

27 и 28 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей России. Взрывы раздавались как на временно оккупированных территориях, так и в самой стране-агрессоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Одной из главных целей для ВСУ в этот раз стало Федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) комбинат "Приоритет". Она расположена в поселке Борок Удмуртской Республики РФ.

Силы обороны успешно поразили вражеский объект, в результате чего вспыхнул пожар.

Как объяснили в Генштабе ВСУ, указанный комбинат является частью системы государственного материального резерва противника (Росрезерва - ред.).

Более того, это стратегический объект закрытого типа, который находится под военизированной охраной.

"Выполняет функции большой нефтебазы государственного значения - предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд", - рассказали в ГШ ВСУ.

На этот раз украинским средствам поражения пришлось преодолеть более 1300 км.

Более того, Силы обороны успешно поразили склад материально-технических средств, а также склад горюче-смазочных материалов. В этот раз громкие взрывы гремели в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Также россияне не смогли отбить атаку на склад беспилотных летательных аппаратов окупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныАтака дронов