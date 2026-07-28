ЗСУ вгатили по великому російському комбінату в Удмуртії

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27 та 28 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових цілей Росії. Вибухи лунали як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій країні-агресорці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.