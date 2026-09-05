ua en ru
Сб, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ вгатили по російському ретранслятору MESH-мереж, РЛС і РЕБ

11:53 05.09.2026 Сб
1 хв
Що відомо про нові успіхи українських воїнів?
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ вгатили по російському ретранслятору MESH-мереж, РЛС і РЕБ Фото: Окупантам дісталося як на фронті, так і поза його межами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли "вполювати" одразу кілька важливих військових цілей армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських воїнів, у Картушині Брянської області РФ під удар потрапила ворожа радіолокаційна станція.

Ба більше, у тій же області, в районі Погара, було успішно атаковано комплекс радіоелектронної боротьби.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що у Злинці було уражено ретранслятор MESH-мережі противника.

"Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів", - наголосили українські захисники.

Сили оборони додали, що масштаб завданих збитків наразі з'ясовується. Усі подробиці будуть повідомлені додатково.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!", - підсумували в Генштабі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ЗСУ зробили заяву про перемир'я на фронті. Як виявилося, завдання виконують в повному обсязі.

Також ми писали, що Сили оборони України прорвалися вперед одразу в кількох областях, а також зірвали кілька наступальних операцій армії РФ.

Окрім того, стало відомо, що Росія відмовилася від повітряного перемир'я на час візиту посланців Трампа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України
Новини
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
Аналітика
Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь