ЗСУ вдарили по пункту управління росіян у Курській області: у ворога суттєві втрати

Повітряні сили ЗСУ вчора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
За інформацією Генштабу, ворожий пункт управління обладнали на території покинутої будівлі. Він використовувався для координації наступальних дій російських солдатів на Курському напрямку.
"У результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", - зазначили в Генштабі.
При цьому ретельно спланована атака дозволила мінімізувати ризики для цивільного населення.
У Генштабі підкреслили, що мета полягає у знищенні всіх ключових пунктів управління та інших військових об'єктів противника до повного припинення агресії РФ.
Нагадаємо, 10 січня стало відомо про удар Сил оборони по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Він знаходився у Світлодарську Донецької області.
При цьому 2 січня українські захисники обстріляли командний пункт ворога в Мар'їному Курської області.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав про те, що у 810-ї бригади РФ унаслідок атаки були значні втрати.
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