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ЗСУ вдарили по пункту управління росіян у Курській області: у ворога суттєві втрати

Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління росіян (t.me/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Повітряні сили ЗСУ вчора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

За інформацією Генштабу, ворожий пункт управління обладнали на території покинутої будівлі. Він використовувався для координації наступальних дій російських солдатів на Курському напрямку.

Фото: Новоіванівка на карті (скриншот)

"У результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", - зазначили в Генштабі.

При цьому ретельно спланована атака дозволила мінімізувати ризики для цивільного населення.

У Генштабі підкреслили, що мета полягає у знищенні всіх ключових пунктів управління та інших військових об'єктів противника до повного припинення агресії РФ.

Удари українських захисників

Нагадаємо, 10 січня стало відомо про удар Сил оборони по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Він знаходився у Світлодарську Донецької області.

При цьому 2 січня українські захисники обстріляли командний пункт ворога в Мар'їному Курської області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав про те, що у 810-ї бригади РФ унаслідок атаки були значні втрати.

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