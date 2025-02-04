ЗСУ вдарили по пункту управління росіян у Курській області: у ворога суттєві втрати

За інформацією Генштабу, ворожий пункт управління обладнали на території покинутої будівлі. Він використовувався для координації наступальних дій російських солдатів на Курському напрямку.

Фото: Новоіванівка на карті (скриншот)

"У результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", - зазначили в Генштабі.

При цьому ретельно спланована атака дозволила мінімізувати ризики для цивільного населення.

У Генштабі підкреслили, що мета полягає у знищенні всіх ключових пунктів управління та інших військових об'єктів противника до повного припинення агресії РФ.