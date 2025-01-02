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ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Курській області

Четвер 02 січня 2025 16:24
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ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Курській області Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Курській області 2 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Збройні Сили України сьогодні, 2 січня, здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їне, що у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, під час удару було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - повідомили у Генштабі.

Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.

ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Курській області

Нагадаємо, сьогодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього", - написав він.

Що відомо про 810-ту бригаду РФ

Нагадаємо, 810-та бригада морської піхоти РФ наразі базується в тимчасово окупованому Севастополі. Однак частина підрозділу бере участь у бойових діях на Курському напрямку.

Варто зауважити, що в ніч на 25 грудня Збройні сили України вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області.

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