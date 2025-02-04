ВСУ ударили по пункту управления россиян в Курской области: у врага существенные потери

Удары украинских защитников

Напомним, 10 января стало известно об ударе Сил обороны по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он находился в Светлодарске Донецкой области.

При этом 2 января украинские защитники обстреляли командный пункт врага в Марьино Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко писал о том, что у 810-й бригады РФ в результате атаки были значительные потери.

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