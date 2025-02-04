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ВСУ ударили по пункту управления россиян в Курской области: у врага существенные потери

Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления россиян (t.me/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Воздушные силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

По информации Генштаба, вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении. 

Фото: Новоивановка на карте (скриншот)

"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", - отметили в Генштабе. 

При этом тщательно спланированная атака позволила минимизировать риски для гражданского населения. 

В Генштабе подчеркнули, что цель состоит в уничтожении всех ключевых пунктов управления и других военных объектов противника до полного прекращения агрессии РФ. 

Удары украинских защитников

Напомним, 10 января стало известно об ударе Сил обороны по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он находился в Светлодарске Донецкой области.

При этом 2 января украинские защитники обстреляли командный пункт врага в Марьино Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко писал о том, что у 810-й бригады РФ в результате атаки были значительные потери.

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