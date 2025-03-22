ЗСУ ліквідували замаскований пункт управління РФ у Бєлгородській області, - Генштаб

Втрати Росії

Нагадаємо, що за попередню добу з 21 на 22 березня, російські війська втратили у війні проти України більше, як 1200 солдатів. Водночас ЗСУ знищили майже сто артсистем, більше ніж 250 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автотехніки.

Детальніше про втрати ворога у війні проти України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, зауважимо, що сьогодні в мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області.

РБК-Україна писало, що пізно ввечері 20 березня на станції спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

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