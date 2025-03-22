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За добу армія РФ втратила на фронті понад 1200 солдатів і близько 100 артсистем, - Генштаб

Субота 22 березня 2025 07:47
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За добу армія РФ втратила на фронті понад 1200 солдатів і близько 100 артсистем, - Генштаб Фото:
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 21 на 22 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1210 солдатів і 294 одиниці техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 902 010 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 403 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 609 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 24 944 (+96) од.;
  • РСЗВ - 1327 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1111 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 338 (+258) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 41 425 (+166) од.;
  • спеціальної техніки - 3782 од.

За добу армія РФ втратила на фронті понад 1200 солдатів і близько 100 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть у Сумській та Донецькій областях.

Ввечері напередодні російський агресор вдарив з авіації по прикордонню Сумської області. На місці прильотів виникла масштабна пожежа, зруйновано будинки.

Вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві уламки збитого БпЛА впали на даху багатоквартиного будинку, виникло загоряння.

Крім того, ввечері 21 березня, агресор вдарив ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули троє людей.

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