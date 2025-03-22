ua en ru
Сб, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

З'явилися супутникові знімки масштабної пожежі на газовимірювальній станції у Суджі

Суджа, Субота 22 березня 2025 14:14
UA EN RU
З'явилися супутникові знімки масштабної пожежі на газовимірювальній станції у Суджі Фото: у мережі показали супутникові знімки пожежі на ГВС "Суджа" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області. Станцію атакували росіяни напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Пожежа на станції у Суджі почалася ввечері 20 березня. Росіяни заявили, що нібито Сили оборони обстріляли ГВС.

Проте Генеральний штаб ЗСУ спростував закиди російських загарбників. У ЗСУ наголосили, що росіяни самі вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" з артилерії, і це не перший обстріл. Влітку минулого року станція була атакована керованими авіабомбами, а цього тижня росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Також відомо, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення підрозділів.

Нагадаємо, що через газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області здійснював транзит російського газу в Європу. З 1 січня 2025 Україна офіційно припинила транзит газу з РФ до Європи та Молдови.

Сили оборони України взяли під контроль ГВС у Суджі влітку 2024 після початку Курської операції.

Як відомо, пізно ввечері 20 березня на станції спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Суджа Пожежа
NEWS
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом