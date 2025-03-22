З'явилися супутникові знімки масштабної пожежі на газовимірювальній станції у Суджі

У мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області. Станцію атакували росіяни напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Пожежа на станції у Суджі почалася ввечері 20 березня. Росіяни заявили, що нібито Сили оборони обстріляли ГВС.



Проте Генеральний штаб ЗСУ спростував закиди російських загарбників. У ЗСУ наголосили, що росіяни самі вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" з артилерії, і це не перший обстріл. Влітку минулого року станція була атакована керованими авіабомбами, а цього тижня росіяни знову вдарили по ній КАБами. Також відомо, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення підрозділів.