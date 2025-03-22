ВСУ ликвидировали замаскированный пункт управления РФ в Белгородской области, - Генштаб

Потери России

Напомним, что за предыдущие сутки с 21 на 22 марта, российские войска потеряли в войне против Украины более 1200 солдат. В то же время ВСУ уничтожили почти сто артсистем, более 250 беспилотников оперативно-тактического уровня и 166 единиц автотехники.

Подробнее о потерях врага в войне против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, заметим, что сегодня в сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

РБК-Украина писало, что поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.

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