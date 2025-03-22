ЗСУ ліквідували замаскований пункт управління РФ у Бєлгородській області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

В штабі зауважили, що льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України.

"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", - додали в Генштабі.

У результаті удару було знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.

За даними Генштабу, українські льотчики ліквідували об’єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування.

Втрати Росії

Нагадаємо, що за попередню добу з 21 на 22 березня, російські війська втратили у війні проти України більше, як 1200 солдатів. Водночас ЗСУ знищили майже сто артсистем, більше ніж 250 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автотехніки.

Детальніше про втрати ворога у війні проти України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, зауважимо, що сьогодні в мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області.

РБК-Україна писало, що пізно ввечері 20 березня на станції спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

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