ЗСУ ліквідували замаскований пункт управління РФ у Бєлгородській області, - Генштаб
Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, українські льотчики ліквідували об’єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування.
У результаті удару було знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.
"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", - додали в Генштабі.
В штабі зауважили, що льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України.
Втрати Росії
Нагадаємо, що за попередню добу з 21 на 22 березня, російські війська втратили у війні проти України більше, як 1200 солдатів. Водночас ЗСУ знищили майже сто артсистем, більше ніж 250 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автотехніки.
Детальніше про втрати ворога у війні проти України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, зауважимо, що сьогодні в мережі показали супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області.
РБК-Україна писало, що пізно ввечері 20 березня на станції спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.
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