ВСУ ликвидировали замаскированный пункт управления РФ в Белгородской области, - Генштаб
Воздушные силы Украины нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, украинские летчики ликвидировали объект противника даже несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки.
В результате удара были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.
"Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях", - добавили в Генштабе.
В штабе отметили, что летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также другие составляющие сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины.
Потери России
Напомним, что за предыдущие сутки с 21 на 22 марта, российские войска потеряли в войне против Украины более 1200 солдат. В то же время ВСУ уничтожили почти сто артсистем, более 250 беспилотников оперативно-тактического уровня и 166 единиц автотехники.
Подробнее о потерях врага в войне против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, заметим, что сегодня в сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.
РБК-Украина писало, что поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.
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