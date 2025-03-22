ВСУ ликвидировали замаскированный пункт управления РФ в Белгородской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В штабе отметили, что летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также другие составляющие сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины.

"Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях", - добавили в Генштабе.

В результате удара были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

По данным Генштаба, украинские летчики ликвидировали объект противника даже несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки.

Потери России

Напомним, что за предыдущие сутки с 21 на 22 марта, российские войска потеряли в войне против Украины более 1200 солдат. В то же время ВСУ уничтожили почти сто артсистем, более 250 беспилотников оперативно-тактического уровня и 166 единиц автотехники.

Подробнее о потерях врага в войне против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, заметим, что сегодня в сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

РБК-Украина писало, что поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.