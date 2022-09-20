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ЗСУ вдарили по позиціях росіян на Луганщині: знищено багато техніки та живої сили ворога

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Луганськ, Вівторок 20 вересня 2022 10:23
ЗСУ вдарили по позиціях росіян на Луганщині: знищено багато техніки та живої сили ворога Фото: ЗСУ вдарили по позиціях росіян у Луганській області (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів у Новоайдарі та Сватовому (Луганська область). Внаслідок чого знищено півсотні одиниць техніки та 70% живої сили на одному з об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Він розповів, що в ніч на 18 вересня були нанесені удари по Новоайдарському лісгоспу та старому автовокзалу у Сватовому.

"У Новоайдарі було ліквідовано і виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки і знищено боєприпаси. А в Сватовому 70% особового складу, що знаходився на вказаному об'єкті, загинули", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили 13 опорних пунктів, райони зосередження озброєння та військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони росіян. Окупанти намагаються приховати масові втрати.

Крім того, повідомлялося, що минулої доби українські воїни ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових.

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Луганськ ВСУ Російська Федерація
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