Мінус 150 окупантів та літак: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .
Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 20 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 2216 (+4);
- бойових броньованих машин - 4724 (+4);
- артилерійських систем - 1323 (+10);
- РСЗВ - 318 (+6);
- кошти ППО - 168 (+0);
- літаків - 252 (+1);
- вертольотів - 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
- крилаті ракети - 239 (+1);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
- спеціальної техніки - 125 (+0).
Нагадаємо, авіація ЗСУ за добу знищила сім повітряних цілей, у тому числі штурмовик та БПЛА.
Крім того, ЗСУ на півдні за добу завдали 15 авіаційних ударів по позиціях РФ.
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