ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ ударили по позициям россиян в Луганской области: уничтожено много техники и живой силы врага

Новина українською →
Луганск, Вторник 20 сентября 2022 10:23
ВСУ ударили по позициям россиян в Луганской области: уничтожено много техники и живой силы врага Фото: ВСУ ударили по позициям россиян в Луганской области (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово (Луганская область). Вследствие чего уничтожено полсотни единиц техники и 70% живой силы на одном из объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Он рассказал, что в ночь на 18 сентября были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово.

"В Новоайдаре были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли", - рассказал Гайдай.

Напомним, что ВСУ уничтожили 13 опорных пунктов, районы сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян. Оккупанты пытаются скрыть массовые потери.

Кроме того, сообщалось, что за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск ВСУ Российская Федерация
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине