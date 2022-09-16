ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили 13 опорных пунктов, оккупанты пытаются скрыть массовые потери, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 07:47
ВСУ уничтожили 13 опорных пунктов, оккупанты пытаются скрыть массовые потери, - Генштаб Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины поразили 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян. Оккупанты пытаются скрыть массовые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

"В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках", - сообщили в Генштабе.

От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянская, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

  • на Северском направлении - в районе населенного пункта Луговка Сумской области;
  • на Харьковском направлении, в частности с территории Российской Федерации - в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;
  • на Славянском направлении - Двухлетняя и Гороховатка;
  • на Краматорском направлении - Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении - Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении - Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения;
  • на Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Добавим, как заявили в британской разведке, ВСУ укрепляют контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области. Между тем как оккупанты в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ
NEWS
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
В Украине обнаружили первый случай оспы обезьян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники