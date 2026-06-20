ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що російські війська посилюють оборону окупованого Криму через побоювання можливої висадки українських сил. За його словами, окупанти вважають такий сценарій реальною загрозою та укріплюють найбільш вразливі ділянки узбережжя.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров раніше заявив, що українські безпілотні системи фактично ізолюють Крим. За його оцінкою, це може суттєво ускладнити логістику російських військ на півострові.