ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские войска усиливают оборону оккупированного Крыма из-за опасений возможной высадки украинских сил. По его словам, оккупанты считают такой сценарий реальной угрозой и укрепляют наиболее уязвимые участки побережья.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что украинские беспилотные системы фактически изолируют Крым. По его оценке, это может существенно затруднить логистику российских войск на полуострове.