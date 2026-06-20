RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом

13:55 20.06.2026 Сб
2 мин
Какие еще важные для армии РФ цели оказались под ударом Сил обороны?
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

В ночь на 20 июня под ударом оказались сразу несколько российских военных целей. В частности, был атакован мост, который оккупанты используют для обеспечения логистики между Крымом и фронтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, подразделения Сил обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области.

Читайте также: ВСУ продолжают наносить удары по мостам в Крыму, появились фото последствий

"Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении", - отметили в Генштабе.

Кроме того, в Запорожской области был поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" вблизи населенного пункта Долинское.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Поражения зафиксированы в районах Соледара Донецкой области, Грозового Запорожской области и Теребрено Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины", - подытожили военные.

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские войска усиливают оборону оккупированного Крыма из-за опасений возможной высадки украинских сил. По его словам, оккупанты считают такой сценарий реальной угрозой и укрепляют наиболее уязвимые участки побережья.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что украинские беспилотные системы фактически изолируют Крым. По его оценке, это может существенно затруднить логистику российских войск на полуострове.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЗапорожьеКрымфронтВооруженные силы УкраиныОккупанты