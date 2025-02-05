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ЗСУ вдарили по Голій Пристані, знищено понад 10 катерів і особовий склад РФ

Середа 05 лютого 2025 09:15
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ЗСУ вдарили по Голій Пристані, знищено понад 10 катерів і особовий склад РФ Ілюстративне фото: ЗСУ знищили 10 катерів і особовий склад РФ у Голій Пристані (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України завдали ударів по російських цілях біля населеного пункту Гола Пристань, Херсонської області. Там було знищено ворожі катери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Як зазначили в "АТЕШ", їх агенти з'ясували місце розташування ворога та їх техніки.

Цю інформацію було передано українським військовим. У результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців.

"Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцезнаходження та переміщення окупантів", - написали в "АТЕШ".

Фото: катери росіян у Херсонській області (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизанів у Херсонській області

Раніше ми писали про те, що представники українського підпілля виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону катерів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.

Також наприкінці грудня у партизанському русі зазначали, що російські окупанти готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат.

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