ЗСУ вдарили по Голій Пристані, знищено понад 10 катерів і особовий склад РФ
Сили оборони України завдали ударів по російських цілях біля населеного пункту Гола Пристань, Херсонської області. Там було знищено ворожі катери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Як зазначили в "АТЕШ", їх агенти з'ясували місце розташування ворога та їх техніки.
Цю інформацію було передано українським військовим. У результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців.
"Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцезнаходження та переміщення окупантів", - написали в "АТЕШ".
Діяльність партизанів у Херсонській області
Раніше ми писали про те, що представники українського підпілля виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону катерів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.
Також наприкінці грудня у партизанському русі зазначали, що російські окупанти готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат.
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