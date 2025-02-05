ВСУ ударили по Голой Пристани, уничтожено более 10 катеров и личный состав РФ

Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань, Херсонской области. Там были уничтожены вражеские катера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Как отметили в "АТЕШ", их агенты выяснили местоположение врага и их техники.

Эта информация была передана украинским военным. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих.

"Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов", - написали в "АТЕШ".

Фото: катера россиян в Херсонской области (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в Херсонской области

Ранее мы писали о том, что представители украинского подполья обнаружили и провели разведку места расположения дивизиона катеров российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Враг планирует использовать эти плавсредства для будущих операций на Херсонском направлении.