ВСУ ударили по Голой Пристани, уничтожено более 10 катеров и личный состав РФ
Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань, Херсонской области. Там были уничтожены вражеские катера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Как отметили в "АТЕШ", их агенты выяснили местоположение врага и их техники.
Эта информация была передана украинским военным. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих.
"Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов", - написали в "АТЕШ".
Деятельность партизан в Херсонской области
Ранее мы писали о том, что представители украинского подполья обнаружили и провели разведку места расположения дивизиона катеров российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Враг планирует использовать эти плавсредства для будущих операций на Херсонском направлении.
Также в конце декабря в партизанском движении отмечали, что российские оккупанты готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь.
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