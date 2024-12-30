Росіяни готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат, - АТЕШ
Російське військове командування готується до штурмових дій у Херсонській області. Водночас окупанти очікують значних втрат особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Агент руху "АТЕШ" з 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій, очікуючи значних втрат особового складу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією партизанів, усім військовослужбовцям видали інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити його в гільзу, яку потрібно постійно носити з собою. Це робиться для спрощеної ідентифікації в разі поранення або смерті.
"Цей підрозділ було створено після початку повномасштабного вторгнення й укомплектовано переважно за рахунок мобілізованих. Однак російське командування нікого не щадить і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми та продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель", - зазначили в "АТЕШ".
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, раніше партизани повідомляли, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Але спроби прорватися на правобережжя не припиняються.
Також російське командування кидає своїх солдатів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.
Днями російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним.
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