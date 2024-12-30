Росіяни готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат, - АТЕШ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" з 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій, очікуючи значних втрат особового складу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією партизанів, усім військовослужбовцям видали інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити його в гільзу, яку потрібно постійно носити з собою. Це робиться для спрощеної ідентифікації в разі поранення або смерті.

"Цей підрозділ було створено після початку повномасштабного вторгнення й укомплектовано переважно за рахунок мобілізованих. Однак російське командування нікого не щадить і не зважає на втрати, віддаючи накази на відчайдушні штурми та продовжуючи відправляти своїх людей на вірну загибель", - зазначили в "АТЕШ".