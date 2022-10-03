ЗСУ вдарили по двох мостах під Херсоном у момент переправлення російської танкової роти

Українські військові вдарили по двох понтонних мостах в районі Даріївки Херсонської області в той момент, коли ними переправлялася російська танкова рота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Сьогодні в районі Даріївки влупили два мости понтонних... Там саме танкова рота переправлялася, і ось у неї все полетіло", - сказав він.

РБК-Укріна також писало, що у вересні українські захисники завдали ударів по двох понтонних мостах у Даріївці та Херсоні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили елітний підрозділ окупаційних військ у Донецькій області.

А вчора бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян за допомогою безпілотника.

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