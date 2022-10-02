ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові знищили склад боєприпасів росіян (відео)

Новость на русском →
Неділя 02 жовтня 2022 16:04
Українські військові знищили склад боєприпасів росіян (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили склад боєприпасів росіян за допомогою БПЛА (facebook.com/GeneralStaff UA)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 2 жовтня, бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднила Нацгвардія у Facebook.

"Наші спецназівці від ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який облаштували орки в лісосмузі", - зазначають у Нацгвардії.

Українські військові за допомогою дрона спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів і, вичекавши потрібний момент, скинули осколкову гранату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 2 жовтня українські військові ліквідували вже понад 60 тисяч російських окупантів.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, українські військові вже повністю зачистили Лиман (Донецька область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України