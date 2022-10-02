Українські військові знищили склад боєприпасів росіян (відео)

У неділю, 2 жовтня, бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке оприлюднила Нацгвардія у Facebook.

"Наші спецназівці від ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який облаштували орки в лісосмузі", - зазначають у Нацгвардії.

Українські військові за допомогою дрона спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів і, вичекавши потрібний момент, скинули осколкову гранату.