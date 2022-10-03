ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові знищили елітний підрозділ росіян (відео)

Новость на русском →
Понеділок 03 жовтня 2022 16:59
Українські військові знищили елітний підрозділ росіян (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили елітний підрозділ росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України знищили елітний підрозділ російських військ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України у Twitter.

У Нацгвардії наголошують, що ворожих солдатів знищили українські спецназівці. Для цього вони використовували дрони, з яких скидали снаряди. Також наші військові підбили танк росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зенітна ракетна бригада ЗСУ "приземлила" російський штурмовик Су-25 у Бериславському районі Херсонської області.

Також ми писали, що українські військові встановили український прапор у Миролюбівці Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Війна Росії проти України
NEWS
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися