ВСУ ударили по двум мостам под Херсоном в момент переправки российской танковой роты

Украинские военные ударили по двум понтонным мостам в районе Дарьевки Херсонской области в том момент, когда по ним переправлялась российская танковая рота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"Сегодня в районе Дарьевки влупили два моста понтонных... Там как раз танковая рота переправлялась, и вот в нее все полетело", - сказал он.

РБК-Укрина также писало, что в сентябре украинские защитники нанесли удары по двум понтонным мостам в Дарьевке и Херсоне.

Напомним, сегодня украинские военные уничтожили элитное подразделение оккупационных войск в Донецкой области.

А вчера бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян при помощи беспилотника.

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