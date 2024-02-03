ЗСУ важко вести ефективну контрбатарейну боротьбу, РФ цим користується, - ISW

Інститут посилається на звіт української організації з відкритих джерел Frontelligence Insight від 1 лютого. В ньому зазначається, що з кінця 2022 до початку 2023 року російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалий час, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

За даними Frontelligence, у січні 2024 року загарбники почали концентрувати свою артилерію подібним чином, що свідчить про повтор нестачі українськими військами артилерійських боєприпасів.

"Головне управління розвідки повідомило, що українські війська іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом їм бракує боєприпасів для ведення ефективного контрбатарейного вогню. За даними фронтової розвідки, це дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що практично унеможливлює оборону населених пунктів українськими силами", - йдеться у звіті.

Крім того, Frontelligence зазначає, що, за даними Головного управління розвідки, багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артилерійських установок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту. Через це західні та українські офіційні особи нещодавно наголосили на потребі армії в артилерійських боєприпасах.

За даними ISW, нестача артилерійських боєприпасів та затримки у наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ, що спонукатиме українські війська до більшого використання боєприпасів.

"Це може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними", - йдеться у звіті ISW.

Виробництво української зброї

2 лютого президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі, серед іншого, обговорювалося українське виробництво снарядів і дронів.

Раніше Зеленський заявив, що Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія отримувала відповідь на кожен свій удар. Для цього слід посилити виробництво вітчизняної зброї.

Спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Крім того, стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає половину від обіцяного ЄС мільйона артилерійських снарядів вже до березня 2024 року.

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