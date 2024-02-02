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Дрони, снаряди, фронт і не тільки. Зеленський провів чергову Ставку

Україна, П'ятниця 02 лютого 2024 19:48
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Дрони, снаряди, фронт і не тільки. Зеленський провів чергову Ставку Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед іншого обговорювалося питання снарядів та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Telegram.

Дрони

Президент повідомив, що обговорювали українське виробництво дронів.

"План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання", - йдеться в заяві.

На цю тему доповідали віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров і міністр оборони Рустем Умєров.

За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті - це вітчизняне виробництво.

Снаряди

Другим питанням на Ставці стало виробництво та імпорт снарядів. Президентка відзвітувала про збільшення контрактів і прискорення роботи виробників.

З цього питання також доповідав Умєров.

Ситуація на фронті

За словами президента, на Ставці розглянули всі ключові напрямки. Авдіївський напрямок він позначив як особливо складний.

Доповідали головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едурад Москальов.

"Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили", - додав президент.

Фортифікації

Далі члени Ставки обговорили нарощування фортифікаційних споруд.

Тут доповідав прем'єр Денис Шмигаль з питань фінансування, а Умєров з питань виконання завдань.

Енергетика

Останнім питанням стало відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики та наші системні кроки.

Тут також доповідав Шмигаль, а також віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков, а також голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов і голова держпідприємства "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Проходимо цей опалювальний сезон стабільно", - написав президент.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповідав голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

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