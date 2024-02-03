ВСУ сложно вести эффективную контрбатарейную борьбу, РФ этим пользуется, - ISW

Институт ссылается на отчет украинской организации из открытых источников Frontelligence Insight от 1 февраля. В нем отмечается, что с конца 2022 до начала 2023 года российские войска создавали стационарные артиллерийские огневые позиции на длительное время, когда нехватка боеприпасов ограничивала украинские возможности контрбатарейной борьбы.

По данным Frontelligence, в январе 2024 года захватчики начали концентрировать свою артиллерию схожим образом, что свидетельствует о повторной нехватке украинскими войсками артиллерийских боеприпасов.

"Главное управление разведки сообщило, что украинские войска иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом им не хватает боеприпасов для ведения эффективного контрбатарейного огня. По данным фронтовой разведки, это позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами", - говорится в отчете.

Кроме того, Frontelligence отмечает, что, по данным Главного управления разведки, многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок, размещенных на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта. Поэтому западные и украинские официальные лица недавно отметили потребность армии в артиллерийских боеприпасах.

По данным ISW, нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ, что будет побуждать украинские войска к большему использованию боеприпасов.

"Это может заставить украинские войска принимать сложные решения о приоритетности определенных участков фронта над теми участками, где ограниченные территориальные потери наименее разрушительны", - говорится в отчете ISW.

Производство украинского оружия

2 февраля президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи, среди прочего, обсуждалось украинское производство снарядов и дронов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия получала ответ на каждый свой удар. Для этого следует усилить производство отечественного оружия.

Специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". Кроме того, стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит половину от обещанного ЕС миллиона артиллерийских снарядов уже к марту 2024 года.

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