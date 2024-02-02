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Боррель про мільйон снарядів від ЄС для України: до березня передамо 52% від цілі

П'ятниця 02 лютого 2024 21:52
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Боррель про мільйон снарядів від ЄС для України: до березня передамо 52% від цілі Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів вже до березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Він нагадав, що ще у березні 2023 році ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. Згідно з отриманими даними, вже до березня 2024 року Україна отримає 524 000 снарядів. Це 52% від поставленої цілі.. Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

"Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною", - заявив Боррель.

Він нагадав про дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання. А також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу, тому це одна з причин затримки.

"Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. Європейське оборонне агентство підписало 60 рамкових контрактів з європейськими виробниками для спільної закупівлі боєприпасів калібру 155 мм. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень", - підкреслив він.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

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