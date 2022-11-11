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ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, - Генштаб

Фото: ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують просуватися в Херсонській області. У деяких місцях захисники дійшли вже до правого берега річки Дніпро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра", - сказано в повідомленні.

Також тривають заходи з виявлення та знищення загарбників у низці населених пунктів.

При цьому наголошується, що з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Окрім того, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсону зайшли спеціальні підрозділи.

Тим часом українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування залишило у Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, - будуть знищені.

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ХерсонВСУВійна Росії проти України