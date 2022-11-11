ВСУ в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, - Генштаб

Украинские военные продолжают продвигаться по Херсонской области. В некоторых местах защитники дошли уже до правого берега реки Днепр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", - говорится в сообщении.
Также проходят мероприятия по обнаружению и уничтожению захватчиков в ряде населенных пунктов.
При этом отмечается, что из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.
Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.
Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.