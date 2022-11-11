ВСУ в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, - Генштаб

Украинские военные продолжают продвигаться по Херсонской области. В некоторых местах защитники дошли уже до правого берега реки Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", - говорится в сообщении.

Также проходят мероприятия по обнаружению и уничтожению захватчиков в ряде населенных пунктов.

При этом отмечается, что из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.