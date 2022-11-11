Бігти не вдасться. ГУР терміново звернулося до окупантів, яких покинули у Херсоні
Українська розвідка звернулася до окупантів, яких російське командування залишило у Херсоні. Росіян закликають здаватися в полон, проте ті, хто чинитиме опір, - будуть знищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР Міноборони.
У ГУР зазначають, що російські командири закликають солдатів перевдягатися в цивільний одяг і намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це їм не вдасться.
"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - зазначили у розвідці.
У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує росіянам збереження життя та безпеку.
"Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.
Як російським військам безпечно здатися в полон ЗСУ?
Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію проекту "Хочу жити" та обговорити умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.
Номери телефонів: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.
Крім того, можна скористатися чат-ботом "Хочу жити".
Якщо немає можливості зв'язатися з проектом "Хочу жити", існує й інший алгоритм дій:
- Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюся!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.
Як здатися в полон у складі групи чи підрозділу:
- Складіть всю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її - вона не повинна бути в бойовому положенні), відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) - він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.
Якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно "закликали" і змушували воювати на боці Російської Федерації, повідомте про це українським військовим.
На допиті ви повинні повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Херсон повертається під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять до міста.
Після цього українські військові прокоментували ситуацію у Херсоні. Зокрема, в ОК "Південь" зазначали, що поки триває бойова робота, а тому необхідно дотримуватись інформаційної тиші.
Також повідомлялося, що російські військові можуть спробувати створити картинку "героїчного спротиву" українським воїнам у Херсоні. Не всі окупанти втекли з міста і були змушені переодягнутися у цивільне.
Детальніше про те, що відбувається у Херсоні та області – читайте за посиланням у нашому матеріалі.