ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 18:42
ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, - Генштаб Фото: ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують просуватися в Херсонській області. У деяких місцях захисники дійшли вже до правого берега річки Дніпро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра", - сказано в повідомленні.

Також тривають заходи з виявлення та знищення загарбників у низці населених пунктів.

При цьому наголошується, що з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Окрім того, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсону зайшли спеціальні підрозділи.

Тим часом українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування залишило у Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, - будуть знищені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі