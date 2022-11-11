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ВСУ в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, - Генштаб

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Пятница 11 ноября 2022 18:42
ВСУ в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, - Генштаб Фото: ВСУ в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают продвигаться по Херсонской области. В некоторых местах защитники дошли уже до правого берега реки Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", - говорится в сообщении.

Также проходят мероприятия по обнаружению и уничтожению захватчиков в ряде населенных пунктов.

При этом отмечается, что из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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