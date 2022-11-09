ЗСУ увійшли до Правдиного Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео у соціальних мережах.

Правдине знаходиться за 30 кілометрів від окупованого Херсону.

Військові опублікували відео із населеного пункту. На ньому видно бійців ЗСУ та місцевих мешканців.

"Тим часом ЗСУ зайшли в н.п. Правдине на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області.

Також сьогодні стало відомо, що командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому до цього окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

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