ВСУ вошли в Правдино Херсонской области

Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.
"Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.
Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ вошли в Калиновское Херсонскую область.
Также сегодня стало известно, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.
При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.
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