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ЗСУ уразили значні логістичні обʼєкти у двох регіонах Росії, - Зеленський

11:26 18.07.2026 Сб
1 хв
Уражені цілі на відстані 500-700 кілометрів від лінії фронту
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили значні логістичні обʼєкти у двох регіонах Росії (Getty Images)

Українські дрони цієї ночі, 18 липня, уразили значні логістичні обʼєкти у Московському та Тамбовському регіонах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі", - повідомив Зеленський.

Зокрема, були уражені два значні логістичні обʼєкти - у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

Також уражено нафтовий обʼєкт.

Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.

Удари по Росії 18 липня

Нагадаємо, у ніч на 18 липня безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області Росії.

Українські дрони уразили один з найбільших складів Wildberries у місті Електросталь у Підмосков'ї. Мас досі палає масштабна пожежа, а небо затягнуло густим чорним димом.

Крім складу Wildberries, під удар потрапила нафтобаза в Ногінську. Також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЗбройні сили УкраїниПодмосковьеВійна в УкраїніАтака дронів