ВСУ поразили значительные логистические объекты в двух регионах России, - Зеленский

"Сегодня наши дальнобойные санкции сработали на трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и море", - сообщил Зеленский.

В частности, были поражены два значительных логистических объекта - в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта.

Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

Также поражен нефтяной объект.

Кроме того, украинские медстрайки работали по целям в акватории Азовского моря и в Черноморской акватории и во временно оккупированном Крыму.