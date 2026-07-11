ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі

За даними військових, в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора ураження зазнав 21 російський танкер.

Такі судна використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечує Росії надходження коштів для фінансування війни проти України.

Крім того, українські військові уразили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.

У Генштабі пояснили, що ці плавзасоби Росія використовує для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки роботи портової інфраструктури.

Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати операції уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що протягом 6-11 липня Сили безпілотних систем уразили вже 76 російських суден.

Він також заявив, що через удари рух через Керченську протоку, ймовірно, було зупинено, а в ніч на 11 липня українські військові атакували 53 військові цілі в окупованому Криму та на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема флот і енергетичну інфраструктуру.