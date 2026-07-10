ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Супутник показав наслідки ударів по "тіньовому флоту" РФ в Азовському морі

14:44 10.07.2026 Пт
2 хв
На знімках чітко видно пошкоджені ворожі судна
aimg Валерій Ульяненко
Супутник показав наслідки ударів по "тіньовому флоту" РФ в Азовському морі Фото: українські дрони дістали танкери РФ в Азовському морі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Супутник зафіксував уражені російські танкери в Азовському морі після масштабної атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" (Радіо Свобода).

Знімки, зроблені супутником Planet Labs 9 липня, підтверджують успішні удари по "тіньовому флоту" росіян. На кадрах в районі Керченської протоки чітко видно пожежу на одному з танкерів.

Приблизно за 10 кілометрів від нього знаходиться ще одне судно, яке також має візуальні ознаки пошкоджень.

Через обмежену роздільну здатність супутникових знімків фахівці поки не можуть достеменно визначити клас та тип уражених російських кораблів.

Супутник показав наслідки ударів по &quot;тіньовому флоту&quot; РФ в Азовському моріФото: уражений російський танкер в Азовському морі (t.me/cxemu)

Супутник показав наслідки ударів по &quot;тіньовому флоту&quot; РФ в Азовському моріФото: уражений російський танкер в Азовському морі (t.me/cxemu)

Нагадаємо, Сили оборони в ніч на 9 липня вдарили по кораблях, нафтотерміналу та складу боєприпасів окупантів. Зокрема, українські воїни уразили 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила контроль над ситуацією в Чорному морі. На його зустрічі з військовими була помічена схема із позначенням знищених кораблів Чорноморського флоту РФ.

Водночас Міноборони Великої Британії повідомило, що російський Чорноморський флот почав обладнувати підводні човни захисними клітками, намагаючись убезпечити їх від атак безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація тіньовий флот Азовское море Війна в Україні
Новини
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників