Супутник показав наслідки ударів по "тіньовому флоту" РФ в Азовському морі

Супутник зафіксував уражені російські танкери в Азовському морі після масштабної атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " Схеми " (Радіо Свобода).

Нагадаємо, Сили оборони в ніч на 9 липня вдарили по кораблях, нафтотерміналу та складу боєприпасів окупантів. Зокрема, українські воїни уразили 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.

Через обмежену роздільну здатність супутникових знімків фахівці поки не можуть достеменно визначити клас та тип уражених російських кораблів.

Приблизно за 10 кілометрів від нього знаходиться ще одне судно, яке також має візуальні ознаки пошкоджень.

Знімки, зроблені супутником Planet Labs 9 липня, підтверджують успішні удари по "тіньовому флоту" росіян. На кадрах в районі Керченської протоки чітко видно пожежу на одному з танкерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила контроль над ситуацією в Чорному морі. На його зустрічі з військовими була помічена схема із позначенням знищених кораблів Чорноморського флоту РФ.

Водночас Міноборони Великої Британії повідомило, що російський Чорноморський флот почав обладнувати підводні човни захисними клітками, намагаючись убезпечити їх від атак безпілотників.