ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море

По данным военных, в рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.

Такие суда используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, что обеспечивает России поступление средств для финансирования войны против Украины.

Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.

В Генштабе объяснили, что эти плавсредства Россия использует для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки работы портовой инфраструктуры.

На данный момент степень повреждений и окончательные результаты операции уточняются.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди уточнил, что в течение 6-11 июля Силы беспилотных систем поразили уже 76 российских судов.

Он также заявил, что из-за ударов движение через Керченский пролив, вероятно, было остановлено, а в ночь на 11 июля украинские военные атаковали 53 военных целей в оккупированном Крыму и на юге временно оккупированных территорий, в том числе флот и энергетическую инфраструктуру.