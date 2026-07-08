ЗСУ уразили російські НПЗ, танкери, аеродром і мости

Уночі 8 липня Сили оборони України завдали ударів по двох нафтопереробних заводах, шістьох танкерах, аеродрому "Борисоглебск", а також автомобільних мостах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Однією з цілей для СОУ став Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Після ударів там прогриміли вибухи та спалахнула пожежа. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що цей НПЗ є частиною структури "Роснефти", а також одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.
Його потужність сягає близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке, зокрема, використовується для забезпечення військової логістики РФ.
Також під удар потрапив нафтопереробний комплекс "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Татарстан). На об'єкті також пролунали вибухи та почалася пожежа. Він є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії.
Загальна потужність підприємства перевищує 8 млн тонн сировини на рік. Воно виробляє дизельне пальне, бензин, авіапальне та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення російської економіки й військової логістики.
До слова, на цьому тлі ССО підтвердили ураження одразу двох нафтопереробних підприємств ворога у Нижньокамську:
"ТАНЕКО" - один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів рф. Підприємство має глибину переробки до 99%", - заявили в ССО.
Крім того, українські військові уразили шість танкерів російського "тіньового флоту". Один із них перебував у Чорному морі, ще п'ять - в Азовському. Ці судна використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ на півдні України.
Також успішно уражено військовий аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області РФ. Наразі результати атаки уточнюються.
Окремо повідомляється, що 7 липня було уражено автомобільні мости в районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області. Солдати РФ використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що воїни СБС уразили ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ та спровокували частковий блекаут в Криму.
Також 8 липня Сирський підбив підсумки ударів по армії РФ за червень та розкрив втрати ворога.
Окрім того, він визнав, що наразі про поворотний момент у війні не йдеться.