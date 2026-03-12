UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ уразили пускову установку С-300 та ешелон з пальним росіян: що ще знищено

11:45 12.03.2026 Чт
2 хв
Останні два дні стали "дуже гарячими" для російських окупантів
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: Сили оборони уразили низку військових об’єктах окупантів (Getty Images)

Вчора, 11 березня, та в ніч на сьогодні Сили оборони завдали потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ

В ніч на 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.). Крім того, під ударом опинився командно-спостережний пункт підрозділу росіян поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Також українські захисники завдали ударів по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.) та ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.). Прилетіло й по ворожому ешелону з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.).

Результати ударів Сил оборони 11 березня

Крім того, 11 березня Сили оборони уразили радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Також Генштаб повідомив, що в результаті удару по польовому артилерійському складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) знищено більш ніж 6000 боєприпасів різних номенклатур.

Удари по тилах росіян

Нагадаємо, українські захисники 8 березня і в ніч на 9 березня завдали серії успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".

Крім того, українські захисники знищили ракетами ATACMS і SCALP базу зберігання, підготовки та запуску БПЛА типу "Шахед" у районі Донецького аеропорту.

Окрім ліквідації стартового майданчика дронів-камікадзе, ЗСУ вразили пункт управління БПЛА на Луганщині та низку артилерійських позицій ворога на Донеччині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЗРКГенштаб ВСУВійна в Україні