ЗСУ уразили пускову установку С-300 та ешелон з пальним росіян: що ще знищено

В ніч на 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.). Крім того, під ударом опинився командно-спостережний пункт підрозділу росіян поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Також українські захисники завдали ударів по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.) та ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.). Прилетіло й по ворожому ешелону з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.).

Результати ударів Сил оборони 11 березня

Крім того, 11 березня Сили оборони уразили радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Також Генштаб повідомив, що в результаті удару по польовому артилерійському складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) знищено більш ніж 6000 боєприпасів різних номенклатур.

Удари по тилах росіян

Нагадаємо, українські захисники 8 березня і в ніч на 9 березня завдали серії успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".