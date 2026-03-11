ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ

17:37 11.03.2026 Ср
2 хв
У Генштабі розкрили результати останніх ударів українських захисників
aimg Іван Носальський
Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ Ілюстративне фото: українські воїни знищили ЗРК "Бук-М1" (росЗМІ)

Сили оборони України провели серію успішних атак на військову інфраструктуру російських окупантів у Криму, Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Читайте також: Звільнено майже всю територію Дніпропетровської області, - Генштаб

Як зазначає українське військове командування, протягом 10 березня та в ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони вразили низку стратегічних об'єктів ворога:

  • командний пункт окремої мотострілецької бригади в районі Авдіївки (Донецька область);
  • зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Богатівки (Запорізька область).

Також українські захисники вдарили по складу безпілотників у районі Новозлатополя, складу боєприпасів біля Широкої Балки та складах матеріально-технічних засобів у районі Мар'янівки та Пришиба.

Удар по паливній логістиці

Крім цього воїни Сил оборони України атакували об'єкти в окупованому Криму і на тимчасово окупованому півдні:

  • уражено паливні об'єкти в районах Джанкоя та Азовського (АР Крим), а також у Бердянську;
  • завдано поразки по сховищах паливно-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецовки.

Удар по заводу в Брянську

Нагадаємо, вчора, 10 березня, українські воїни завдали ракетного удару по заводу "Кремній Ел", який розташований у Брянську. Для атаки вони використовували далекобійні ракети Storm Shadow.

Цей завод займається виробництвом систем управління для російських ракет, якими РФ атакує Україну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ВСУ Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком