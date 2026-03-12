ВСУ поразили пусковую установку С-300 и эшелон с горючим россиян: что еще уничтожено

Вчера, 11 марта, и в ночь на сегодня Силы обороны нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Читайте также: Минус "Бук-М1" и командный пункт: Украина нанесла серию ударов по объектам РФ
В ночь на 12 марта была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровенек (ВОТ Луганской обл.). Кроме того, под ударом оказался командно-наблюдательный пункт подразделения россиян вблизи Васильевки (ВОТ Запорожской обл.).
Также украинские защитники нанесли удары по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов.
В частности, поражены склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ВОТ Луганской обл.) и ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ВОТ Запорожской обл.). Прилетело и по вражескому эшелону с горюче-смазочными материалами в районе Должанска (ВОТ Луганской обл.).
Кроме того, 11 марта Силы обороны поразили радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Севастополя (ВОТ АР Крым).
Также Генштаб сообщил, что в результате удара по полевому артиллерийскому складу в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.) уничтожено более 6000 боеприпасов различных номенклатур.
Напомним, украинские защитники 8 марта и в ночь на 9 марта нанесли серии успешных ударов по объектам российских оккупантов. Силы обороны Украины атаковали РЛС из состава ЗРК С-300 и ракетный комплекс "Бук-М3".
Кроме того, украинские защитники уничтожили ракетами ATACMS и SCALP базу хранения, подготовки и запуска БПЛА типа "Шахед" в районе Донецкого аэропорта.
Кроме ликвидации стартовой площадки дронов-камикадзе, ВСУ поразили пункт управления БПЛА на Луганщине и ряд артиллерийских позиций врага в Донецкой области.