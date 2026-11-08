ЗСУ уразили одразу чотири пункти управління дронами армії РФ

Найцінніша ціль - у Бердянську. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління дронами підрозділу зі складу "Рубікону" - одного з найбільш боєздатних російських дронових центрів, який також тероризує цивільне населення в прифронтових населених пунктах.

Втрати ворога ще уточнюються, але ефект є вже зараз: кожен виведений з ладу пункт управління - це менше російських дронів над українськими позиціями та дорогами.



Без "пультів" залишилися й окупанти неподалік Олешок на Херсонщині та на Донеччині, в районі Білицького. Там наші воїни теж уразили пункти управління безпілотниками армії РФ.

А у Брянській області, в районі Александровського, удару зазнав пункт управління дронами вже на території РФ.