Українські "Нептуни" уразили важливе підприємство російського ВПК в Орлі

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун", завдали удару по підприємству російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У результаті ударів зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи. Масштаби завданих збитків уточнюються.



АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства - модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" тощо.

Ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія РФ б'є по українських містах.